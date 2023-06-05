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Малиновський райсуд Одеси відновив роботу

5 червня 2023 13:35
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Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі замінували будівлю Малиновського райсуду
Будівля суду. Фото:Малиновський районний суд Одеси
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Інформація про замінування адміністративної будівлі Малиновського суду не підтвердилась.З 13 години 15 хвилин суд працює в штатному режимі.

Про це повідомляє Малиновський районний суд Одеси.

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"Шановні відвідувачі суду! Інформація про замінування адміністративної будівлі суду не підтвердилась. За наслідком проведення оперативних дій та обстеження приміщення адміністративної будівлі та прилеглої території, жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявлено. З 13 години 15 хвилин суд працює в штатному режимі",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні будівлю Малиновського районного суду Одеси "замінували". Робота установи була призупинена, відбувалася евакуація відвідувачів та працівників суду. 

"Шановні відвідувачі суду! Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси.Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду",— йдеться у повідомленні.

На місці події працювали відповідні служби. Кінологи із собаками перевіряли будівлю установи на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на 102 та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, справу про ремонт площі у Миколаєві передали до суду. ВАКС призначив її до розгляду. Стосується вона посадовців Миколаївської міськради. Їх обвинувачують у заволодінні 27 млн грн коштів під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві. 

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