Справу про ремонт площі у Миколаєві передали до суду

Проєкт реконструкції. Фото: Свідок.info

ВАКС призначив до розгляду справу стосовно посадовців Миколаївської міськради. Їх обвинувачують у заволодінні 27 млн грн коштів під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Судовий розгляд справи

За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно чинних та колишніх посадовців Миколаївської міської ради. Їх обвинувачують у заволодінні 27 млн грн коштів під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Перше засідання з розгляду по суті призначено на 03.07.2023.

Суть справи

Під час досудового слідства встановлено, що заступник Миколаївського голови й перший заступник одного з департаментів міськради зловживали службовим становищем.

За попередньою змовою із директорами приватних компаній вони забезпечили перемогу у тендері наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи з реконструкції Соборної площі.

Проте за результатами експертизи було встановлено, що роботи було проведено за завищеними цінами. Як наслідок, громаді міста завдано збитків на майже 27 млн грн.

Відповідальність за вчинення злочину

Зазначимо, у серпні 2021 року указаним особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Також чотирьом особам з-поміж керівників приватних компаній додатково інкриміновано ч. 2 ст. 209 КК України.

За вчинене підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, серед фігурантів справи депутатка Одеської міської ради, наближена до оточення мера Одеси, Марина Лозовенко. Вона — власниця компанії "Пік-Строй", яка виграла тендер на реконструкцію. 19 серпня 2021 року їй збільшили суму застави. Суд переглянув суму в 1,4 мільйона гривень, підвищивши її до 6,8 млн грн. Крім цього, під вартою тримали й першого заступника директора департаменту ЖКГ Миколаївської ради. Однак, його застава значно менша — 953 400 гривень.

Зазначимо, у Вищому антикорупційному суді продовжується розгляд у справі, що стосується голови та депутата однієї з міських рад Одещини. Їх було викрито на корупційному злочині.