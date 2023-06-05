Дело о ремонте площади в Николаеве передали в суд

Проект реконструкции. Фото: Свідок.info

ВАКС назначил к рассмотрению дело в отношении должностных лиц Николаевского горсовета. Их обвиняют в завладении 27 млн. грн средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Судебное разбирательство дела

По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении действующих и бывших должностных лиц Николаевского городского совета. Их обвиняют в завладении 27 млн. грн средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Первое заседание по рассмотрению назначено на 03.07.2023г.

Суть дела

В ходе досудебного следствия установлено, что заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета злоупотребляли служебным положением.

По предварительному сговору с директорами частных компаний они обеспечили победу в тендере заранее определенного общества, которое и выполнило работы по реконструкции Соборной площади.

Однако по результатам экспертизы было установлено, что работы были проведены по завышенным ценам. Как следствие, общине города нанесен ущерб почти на 27 млн грн.

Ответственность за совершение преступления

Отметим, в августе 2021 указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Также четырем лицам из числа руководителей частных компаний дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 209 УК Украины.

За совершенное подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, среди фигурантов дела депутат Одесского городского совета, приближенная к окружению мэра Одессы, Марина Лозовенко. Она — владелица компании "Пик-Строй", которая выиграла тендер на реконструкцию. 19 августа 2021 ей увеличили сумму залога. Суд пересмотрел сумму в 1,4 миллиона гривен, повысив ее до 6,8 млн. грн. Кроме этого, под стражей содержался и первый заместитель директора департамента ЖКХ Николаевского совета. Однако его залог значительно меньше — 953 400 гривен.

Отметим, в Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела, касающегося председателя и депутата одного из городских советов Одесчины. Они были разоблачены на коррупционном преступлении.