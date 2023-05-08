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Серед обвинувачених одеський депутат: НАБУ скерували до суду справу про корупцію

8 травня 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Серед обвинувачених одеський депутат: НАБУ скерували до суду справу про корупцію
Проєкт реконструкції Соборної площі в Миколаєві. Фото: svidok.info
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Миколаєві виявлена корупційна схема, яка призвела до збитків для громади в розмірі понад 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі. Наразі Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили справу до суду.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Деталі корупційної схеми

У 2019 році департамент міської ради Миколаєва оголосив тендер на реконструкцію Соборної площі, але, за даними слідства, заступник міського голови та перший заступник керівника департаменту міської ради зловживали своїм службовим становищем, щоб забезпечити перемогу певної компанії у тендері. Після виконання робіт встановлено, що вони були проведені за завищеними цінами, що призвело до збитків для громади.

Обвинувачені у справі

  • заступник Миколаївського міського голови;
  • перший заступник керівника одного з департаментів Миколаївської міської ради;
  • шість директорів приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради. 
  • засновник приватної компанії.

Дії усіх дев'яти осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а чотирьом особам з-поміж керівників приватних компаній додатково інкриміновано ч. 2 ст. 209 КК України. Дії передбачені санкцією першої статті караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Тим часом за Легалізацію (відмивання) майна передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Більше про участь одеської депутатки у справі

У епіцентрі скандалу наближена до Труханова Марина Лозовенко. Вона — власниця компанії "Пік-Строй", яка виграла тендер на реконструкцію. 19 серпня 2021 року їй збільшили суму застави. Суд переглянув суму в 1,4 мільйона гривень, підвищивши її до 6,8 млн грн. Крім цього, під вартою тримали і першого заступника директора департаменту ЖКГ Миколаївської ради. Однак, його застава значно менша - 953 400 гривень.

Нагадаємо, після тривалого досудового розслідування, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) змогли затримати ще одного підозрюваного злочинного угрупування, яке займалося заволодінням державними коштами у розмірі понад 500 млн грн. Зараз підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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