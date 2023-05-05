Справа Одеського припортового заводу: ВАКС заочно арештував одного з учасників схеми

Одеський припортовий завод. Фото: google

Після тривалого досудового розслідування, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) змогли затримати ще одного підозрюваного злочинного угрупування, яке займалося заволодінням державними коштами у розмірі понад 500 млн грн. Зараз підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Учасники злочинного угрупування, яке очолював колишній Голова Фонду держмайна, заволоділи коштами державних підприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Справа Одеського припортового заводу

Протягом періоду з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду державного майна України (ФДМУ) вчинив дії, які стали передумовою для створення злочинної організації. Попри повноваження, надані законодавством, він створив структуру, яка мала на меті контролювати найважливіші об'єкти управління ФДМУ у галузях економіки, таких як добувна, переробна, паливно-енергетична та інші.

Згідно зі злочинним планом, голова ФДМУ призначав на посади управління державних підприємств лише керованих осіб, які забезпечували реалізацію сировини, послуг та використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього були укладені відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями, які дозволяли неправомірно збагатитись членам злочинної організації.

Схема розкрадання коштів учасниками злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ. Фото: САП

Таким чином, злочинна організація протягом 2019 — 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Кого підозрюють у схемі

Крім ексголови Фонду держмайна про підозру повідомлено ще 9 особам:

співорганізатору злочину — наближеній до голови ФДМУ особі;

раднику голови ФДМУ;

двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ — переможцю аукціону на "ОПЗ";

двом особам — співучасникам злочину (усі посади вказані на момент вчинення злочину).

Нагадаємо, колишньому голові Фонду держмайна оголосили про заочний арешт. Дмитра Сенниченка підозрюють у справі щодо створення злочинної організації та заволодіння коштами Одеського припортового заводу.