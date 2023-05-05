Дело Одесского припортового завода: ВАКС заочно арестовал одного из участников схемы

Одесский припортовый завод Фото: google

После длительного досудебного расследования детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) смогли задержать еще одну подозреваемую преступную группировку, которая занималась завладением государственными средствами в размере более 500 млн грн. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура .

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Участники преступной группировки, возглавляемой бывшим Председателем Фонда госимущества, завладели средствами государственных предприятий, в частности "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Дело Одесского припортового завода

В течение периода с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) совершил действия, которые стали предпосылкой для создания преступной организации. Несмотря на полномочия, предоставленные законодательством, он создал структуру, целью которой было контролировать важнейшие объекты управления ФГИУ в отраслях экономики, таких как добывающая, перерабатывающая, топливно-энергетическая и другие.

Согласно преступному плану, председатель ФГИУ назначал на должности управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечивали реализацию сырья, услуг и использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого были заключены соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями, позволяющими неправомерно обогатиться членам преступной организации.

Схема хищения средств участниками преступной организации, возглавляемой экспредседателем ФГИУ. Фото: САП

Таким образом, преступная организация в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, в частности "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Кого подозревают в схеме

Кроме эксглавы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:

соорганизатору преступления — приближенному к председателю ФГИ лицу;

советнику председателя ФГИУ;

двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

двум владельцам ООО — победителю аукциона на "ОПЗ";

двум лицам — соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).

Напомним, бывшему главе Фонда госимущества объявили о заочном аресте. Дмитрий Сенниченко подозревается в деле о создании преступной организации и завладении средствами Одесского припортового завода.