Среди обвиняемых одесский депутат: НАБУ направили в суд дело о коррупции

Проект реконструкции Соборной площади в Николаеве. Фото: svidok.info

В Николаеве обнаружена коррупционная схема, приведшая к ущербу для общины в размере более 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили дело в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В 2019 году департамент городского совета Николаева объявил тендер на реконструкцию Соборной площади, но, по данным следствия, заместитель городского головы и первый заместитель руководителя департамента городского совета злоупотребляли своим служебным положением для обеспечения победы определенной компании в тендере. После выполнения работ установлено, что они были проведены по завышенным ценам, что привело к ущербу обществу.

Обвиняемые по делу

заместитель Николаевского городского головы;

первый заместитель руководителя одного из департаментов Николаевского городского совета;

шесть директоров частных компаний, одна из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

основатель частной компании.

Действия всех девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а четырем лицам из числа руководителей частных компаний дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 209 УК Украины. Действия предусмотренные санкцией первой статьи наказываются лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Между тем, за Легализацию (отмывание) имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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В эпицентре скандала приближена к Труханову Марина Лозовенко. Она — владелица компании "Пик-Строй", которая выиграла тендер на реконструкцию. 19 августа 2021 ей увеличили сумму залога. Суд пересмотрел сумму в 1,4 миллиона гривен, повысив ее до 6,8 млн. грн. Кроме этого, под стражей содержался и первый заместитель директора департамента ЖКХ Николаевского совета. Однако его залог значительно меньше — 953 400 гривен.

Напомним, после длительного досудебного расследования, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) смогли задержать еще одну подозреваемую преступную группировку, занимавшуюся завладением государственными средствами в размере более 500 млн грн. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.