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Малиновский райсуд Одессы возобновил работу

5 июня 2023 13:35
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одессе заминировали здание Малиновского райсуда
Здание суда. Фото: Малиновский районный суд Одессы
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Информация о заминировании административного здания Малиновского суда не подтвердилась. С 13 часов 15 минут суд работает в штатном режиме.

Об этом сообщает Малиновский районный суд Одессы.

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"Уважаемые посетители суда! Информация о заминировании административного здания суда не подтвердилась. По результатам проведения оперативных действий и обследования помещения административного здания и прилегающей территории, никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено. С 13 часов 15 минут суд работает в штатном режиме",— говорится в сообщении.

Отметим, сегодня здание Малиновского районного суда Одессы "заминировали". Работа учреждения была приостановлена, происходила эвакуация посетителей и работников суда.

"Уважаемые посетители суда! Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы. Работа учреждения приостановлена. В настоящее время происходит эвакуация посетителей и работников суда", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали соответствующие службы. Кинологи с собаками проверяли здание учреждения на предмет взрывоопасных предметов.

Отметим, в Одессе задержан мужчина, который звонил по телефону на 102 и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.

Напомним, дело о ремонте площади в Николаеве было передано в суд. ВАКС назначил ее для рассмотрения. Касается она должностных лиц Николаевского горсовета. Их обвиняют в завладении 27 млн. грн средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

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