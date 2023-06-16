Работают взрывотехники: в Одессе заминировали здание суда
Сегодня, 16 июня, неизвестные сообщили о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Людей из здания эвакуировали.
Об этом сообщили в Малиновском районном суде.
"Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы. Работа учреждения приостановлена. Сейчас идет эвакуация посетителей и работников суда", — говорится в сообщении.
Что делать в "заминированном" здании
Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо двигаться вместе с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и, главное, не паниковать.
- Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, отделиться на безопасное расстояние;
- важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
- лучше позвонить по телефону на горячую линию СБУ или полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
- постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.
Напомним, недавно правонарушитель совершил анонимный звонок на линию экстренного вызова "102" и сообщил о заложенной бомбе в полицейском отделе города Черноморск, после чего прекратил соединение. Сразу после получения сообщения эксперты по взрывотехнической безопасности тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию подразделения полиции и не нашли никаких следов взрывных устройств.