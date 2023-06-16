Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Работают взрывотехники: в Одессе заминировали здание суда arrow

Работают взрывотехники: в Одессе заминировали здание суда

16 июня 2023 10:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Работают взрывотехники: в Одессе заминировали здание суда
Взрывотехническая служба. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 16 июня, неизвестные сообщили о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Людей из здания эвакуировали.

Об этом сообщили в Малиновском районном суде.

Читайте также:

"Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы. Работа учреждения приостановлена. Сейчас идет эвакуация посетителей и работников суда", — говорится в сообщении.

Что делать в "заминированном" здании

Если вы оказались в таком здании, есть два варианта: либо двигаться вместе с толпой, либо, по возможности, выйти из нее. Важно отделиться от основного потока и, главное, не паниковать.

  • Важно отойти в сторону от основного потока и, не паникуя, отделиться на безопасное расстояние;
  • важно быть как можно дальше от больших людей или имеющих объемные сумки. Идти следует, высоко поднимая ноги и ставя их во всю стопу;
  • лучше позвонить по телефону на горячую линию СБУ или полицию и сообщить, что вы не услышали об эвакуации и продолжаете здесь находиться. Обязательно нужно представиться, чтобы не возникло подозрение в провокации;
  • постарайтесь отойти от опасного объекта на 1,5 км, выйти на открытую местность, где нет построек и деревьев.

Напомним, недавно правонарушитель совершил анонимный звонок на линию экстренного вызова "102" и сообщил о заложенной бомбе в полицейском отделе города Черноморск, после чего прекратил соединение. Сразу после получения сообщения эксперты по взрывотехнической безопасности тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию подразделения полиции и не нашли никаких следов взрывных устройств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас