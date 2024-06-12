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Працювали по всій Україні  — на Миколаївщині викрили наркобізнесмена та його спільників

12 червня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Миколаївщині викрили десятох наркозбувачів - прокуратура
У Миколаївській області викрили злочинее угрупування наркозбувачів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Миколаївщині правоохоронці ліквідували групу осіб, що займалися збутом наркотиків через інтернет по всій території України та шляхом  "закладок" безпосередньо у містах. Усього затримали десятеро спільників, які можуть потрапити за ґрати та провести там до десяти років.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

За інформацією прокуратури, організатором наркобізнесу є 27-річний мешканець Миколаєва, який залучив до наркобізнесу ще дев’ятьох осіб. Усі його "колеги" були віком від 31 до 44 років.

На Миколаївщині викрили групу наркобізнесменів
Правоохоронці вилучили небезпечні речовини. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Організатор створив інтернет-крамницю в одному з месенджерів, де розміщував інформацію про доступні наркотики та психотропи. Після отримання замовлень, спільники фасували та надсилали товар через поштові відділення. Крім того,  небезпечні речовини збували шляхом "закладок" на території міста Миколаєва та області.

Яке покарання

Усім затриманим повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України — незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оборудки з наркотиками

Ми писали, що на Одещині затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення. 

Також ми писали, що в Чорноморську правоохоронці зупинили 17-річного хлопця, який був під дією наркотиків. Юнак прямував до знайомої, з якою планував розфасовувати та збувати наркотичні речовини. Обом правопорушникам загрожує позбавлення волі.

наркотики
наркоторгівля
злочин
прокуратура
Одеса
Миколаїв
небезпечні речовини
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