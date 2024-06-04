Підліток та 19-річна дівчина на Одещині можуть сісти до в'язниці

Хлопцю та дівчині загрожує до 10 років в'язниці. Ілюстративне фото: Freepik

Під час комендантської години в Чорноморську правоохоронці зупинили 17-річного хлопця, який був під дією наркотиків. Виявилось, що він прямував до знайомої, з якою планував розфасовувати та збувати наркотичні речовини. Обом правопорушникам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі діяльності

У Чорноморську під час комендантської години поліція зупинили 17-річного місцевого жителя, у якого виявили в сумці наркотичні речовини. В ході слідства з'ясувалося, що речовини придбала 19-річна знайома хлопця, до якої він мав їх доставити для подальшого фасування та збуту.

У хлопця вилучили майно. Фото: Нацполіція

Що вилучили під час обшуків

На місці події виявили більше пів сотні пакунків з пігулками і різними кристалічними речовинами. Під час обшуку за місцем проживання молодика було виявлено ще більше наркотичних речовин, електронні ваги, мобільний телефон тощо.

Результат обшуків. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Згідно з ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, затриманим повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За цей злочин передбачено покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оборудки з наркотиками

Ми писали, що у Миколаєві місцевий чоловік вирішив зайнятися бізнесом з розповсюдження наркотиків та навіть облаштував для цього усе необхідне у власній квартирі. Ділка викрили правоохоронці, тепер він може сісти за ґрати на 12 років.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали чоловіка, який декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. А коли угруповання викрили та оголосили учасників у міжнародний розшук — втік до Румунії, поки його звідти не віддали українським спецслужбам.