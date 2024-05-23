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Зберігав психотропів на два мільйона — у Миколаєві накрили нарко-підприємця

23 травня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зберігав психотропів на два мільйона — у Миколаєві накрили нарко-підприємця
У Миколаєві затримали наркозлочинця. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві місцевий чоловік вирішив зайнятися бізнесом з розповсюдження наркотиків та навіть облаштував для цього усе необхідне у власній квартирі. Ділка викрили правоохоронці, тепер він може сісти за ґрати на 12 років.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

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Деталі справи

27-річний мешканець Миколаєва організував у своїй квартирі справжній склад наркотичних речовин. Чоловік ретельно підготувався до продажу, зберігаючи наркотики у різнокольорових ізоляційних стрічках та пакунках.

мешканець Миколаєва організував у своїй квартирі склад наркотиків
Вилучений пакунок з психотропами. Фото:  Миколаївська обласна прокуратура

Загалом у нього виявили понад 3 кг наркотиків, що на чорному ринку оцінюється у 2,5 мільйона гривень. Серед знайденого під час обшуків були канабіс, кокаїн, амфетамін та альфа-PVP, а також різнокольорові згортки, великі zip-пакети з різними речовинами, електронні ваги та пакувальні матеріали. 

 Що загрожує

Чоловіку пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Інші оборудки з наркотиками

Ми писали, що правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. Наразі усі спільники перебувають під вартою, за їхні оборудки фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали чоловіка, який декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. А коли угрупування викрили та оголосили учасників у міжнародний розшук — втік до Румунії, поки його звідти не віддали українським спецслужбам.

Одеса
наркотики
в'язниця
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