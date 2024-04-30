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Український Пабло Ескобар — Румунія передала Україні організатора наркосиндикату

30 квітня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Український Пабло Ескобар — Румунія передала Україні організатора наркосиндикату
Румунія передала злочинця українським спецслужбам. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. А коли угрупування викрили та оголосили учасників у міжнародний розшук — втік до Румунії, поки його звідти не віддали українським спецслужбам. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі діяльності 

Спільники незаконно виробляли та збували психотропи — PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетамін. Свій товар вони поширювали не тільки клієнтам з України, а ще надсилали до ЄС та Росії. Під час обшуків в українських наркобаронів вилучили понад 300 кілограмів речовин на понад 200 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці викрили вісім учасників угрупування, слідчі заходи тривають. Один із організаторів наркобізнесу знайшовся у Румунії.  До рук українського ДБР його передали на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" сьогодні, 30 квітня. 

Український наркобарон затриманий співробітниками ДБР
Наркозлочинця спеслужбовці румунії передали Україні. Фото: ДБР

Що загрожує

Працівники ДБР повідомили йому про підозри ще у листопаді 2023 року: 

  • за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 ККУ (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації).

Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. 

Інші оборудки з наркотиками на Одещині

Ми раніше писали, що правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси. 

Також ми повідомляли, що одесит замовив в Інтернеті згортки з метадоном та планував робити "закладки" у місті. Правоохоронці затримали ділка та загалом вилучили у нього 126 пакунків із забороненою речовиною.

Одеса
наркотики
ДБР
Румунія
наркоторгівля
Одеська область
небезпечні речовини
Новини Одеси
злочин
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