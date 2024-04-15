Ховав наркотики в автівці — поліція викрила одесита

Пакунки із наркотичною речовиною. Фото: Нацполіція

Одесит замовив в Інтернеті згортки з метадоном та планував робити "закладки" у місті. Правоохоронці затримали ділка та загалом вилучили у нього 126 пакунків із забороненою речовиною.

Про це повідомляє пресслужба Генерального управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Житель Одеси замовив через мобільний додаток пакунки із метадоном та планував їх збувати на території міста. Поліцейські затримали ділка на вул. Генерала Петрова та виявили у нього три згортки з наркотиком, а ще 123 чоловік зберігав у салоні своєї автівки. Правоохоронці вилучили увесь обсяг наркотиків у одесита, а також його мобільний телефон.



Пакунки з наркотиками, які вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Одеситу повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 307 ККУ та карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Наркозлочини на Одещині

Раніше ми повідомляли, що дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.

Також ми писали, що поліцейські викрили жителів Одеси, які займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли понад 2 мільйони гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.