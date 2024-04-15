Прятал наркотики в автомобиле — полиция разоблачила одессита

Свертки с наркотическим веществом. Фото: Нацполиция

Одессит заказал в Интернете свертки с метадоном и планировал делать "закладки" в городе. Правоохранители задержали дельца и изъяли у него 126 пакетов с запрещенным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Одессы заказал через мобильное приложение пакетики с метадоном и планировал сбывать на территории города. Полицейские задержали дельца на ул. Генерала Петрова и обнаружили у него три свертка с наркотиком, а еще 123 мужчина хранил в салоне своего автомобиля. Правоохранители изъяли весь объем наркотиков у одессита, а также его мобильный телефон.

Свертки с наркотиками, которые изъяли правоохранители. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Одесситу сообщили о подозрении в незаконном приобретении, перевозке, хранении наркотических средств в целях сбыта. Это правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 307 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Наркопреступления в Одесской области

Ранее сообщалось, что две жительницы Одесщины придумали схему, по которой они сбывали психотропы на территории города Болград. Сообщниц задержали правоохранители и сообщили о подозрении в преступлении.

Также мы писали, что полицейские разоблачили жителей Одессы, которые занимались сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины. Так, наркопреступники зарабатывали более 2 миллионов гривен ежемесячно, за что им грозит лишение свободы.