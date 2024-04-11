Поштовий наркобізнес — на Одещині викрили двох жінок

Вилучене майно наркозбувачів. Фото: Нацполіція

Дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.

Про це повідомляє пресслужба Генерального управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Жителька Ізмаїлу, що на Одещині, відправляла наркотики 24-річній дівчині у Болград, де та вже робила "закладки" у місті. Правоохоронці затримали дівчину як раз під час того, як вона ховала пакунки із речовиною у місті. В ході слідства поліцейські викрили особу другої жінки. Шляхи надходження речовини наразі встановлюються.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки у помешканні 42-річної жительки Ізмаїлу. Вони вилучили:

60 пакетиків із психотропною речовиною PVP;

ваги;

пакувальний матеріал;

мобільний телефон. Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція Наркотична речовина. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обом жінкам висунули звинувачення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних речовин. За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оборудки з наркотиками на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські викрили жителів Одеси, яке займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли більше 2 мільйонів гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що в центрі Одеси місцева жителька забрала з пошти посилку нібито із продуктами. Проте серед макаронів та печива було понад 100 грамів амфетаміну.