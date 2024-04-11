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Поштовий наркобізнес — на Одещині викрили двох жінок

11 квітня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поштовий наркобізнес — на Одещині викрили двох жінок
Вилучене майно наркозбувачів. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дві жителькі Одещини вигадали схему, за якою вони збували психотропи на території міста Болград. Спільниць затримали правоохоронці та повідомили про підозру у злочині.

Про це повідомляє пресслужба Генерального управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі справи

Жителька Ізмаїлу, що на Одещині, відправляла наркотики 24-річній дівчині у Болград, де та вже робила "закладки" у місті. Правоохоронці затримали дівчину як раз під час того, як вона ховала пакунки із речовиною у місті.  В ході слідства поліцейські викрили особу другої жінки. Шляхи надходження речовини наразі встановлюються.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки у помешканні 42-річної жительки Ізмаїлу. Вони вилучили:

  • 60 пакетиків із психотропною речовиною PVP;
  • ваги;
  • пакувальний матеріал;
  • мобільний телефон.
    болградські поліцейські затримали кур’єрку забороненої в обігу особливо небезпечної психотропної речовини
    Пакунки з наркотиками. Фото: Нацполіція
    болградські поліцейські затримали кур’єрку забороненої в обігу особливо небезпечної психотропної речовини
    Наркотична речовина. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обом жінкам висунули звинувачення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних речовин. За скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оборудки з наркотиками на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські викрили жителів Одеси, яке займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли більше 2 мільйонів гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що в центрі Одеси місцева жителька забрала з пошти посилку нібито із продуктами. Проте серед макаронів та печива було понад 100 грамів амфетаміну.

Одеса
наркотики
поліція
наркоторгівля
Одеська область
Новини Одеси
злочин

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