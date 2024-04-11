Почтовый наркобизнес — в Одесской области разоблачили двух женщин
Две жительницы Одесчины придумали схему, по которой они сбывали психотропы на территории города Болграда. Сообщниц задержали правоохранители и сообщили о подозрении в преступлении.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Жительница Измаила на Одесщине отправляла наркотики 24-летней девушке в Болград, где та уже делала "закладки" в городе. Правоохранители задержали девушку как раз во время того, как она прятала свертки с веществом в городе. В ходе следствия полицейские разоблачили личность второй женщины. Пути поступления вещества устанавливаются.
Что изъяли во время обысков
Правоохранители провели обыски в доме 42-летней жительницы Измаила. Они изъяли:
- 60 пакетиков с психотропным веществом PVP;
- весы;
- упаковочный материал;
- мобильный телефон.
Какое наказание грозит
Обеим женщинам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических веществ. За совершенное им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Уборки с наркотиками в Одесской области
Напомним, что полицейские разоблачили жителей Одессы, занимавшихся сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины. Так, наркопреступники зарабатывали более 2 миллионов гривен ежемесячно, за что им грозит лишение свободы.
Также мы писали, что в центре Одессы местная жительница забрала по почте посылку якобы с продуктами. Однако среди макарон и печенья было более 100 граммов амфетамина.
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