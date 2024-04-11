Почтовый наркобизнес — в Одесской области разоблачили двух женщин

Изъято имущество наркосбытчиков. Фото: Нацполиция

Две жительницы Одесчины придумали схему, по которой они сбывали психотропы на территории города Болграда. Сообщниц задержали правоохранители и сообщили о подозрении в преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Жительница Измаила на Одесщине отправляла наркотики 24-летней девушке в Болград, где та уже делала "закладки" в городе. Правоохранители задержали девушку как раз во время того, как она прятала свертки с веществом в городе. В ходе следствия полицейские разоблачили личность второй женщины. Пути поступления вещества устанавливаются.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели обыски в доме 42-летней жительницы Измаила. Они изъяли:

60 пакетиков с психотропным веществом PVP;

весы;

упаковочный материал;

мобильный телефон. Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция Наркотическое вещество. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Обеим женщинам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических веществ. За совершенное им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Уборки с наркотиками в Одесской области

Напомним, что полицейские разоблачили жителей Одессы, занимавшихся сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины. Так, наркопреступники зарабатывали более 2 миллионов гривен ежемесячно, за что им грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в центре Одессы местная жительница забрала по почте посылку якобы с продуктами. Однако среди макарон и печенья было более 100 граммов амфетамина.