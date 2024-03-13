Продали психотропів на мільйони гривень — в Одесі викрили наркозбувачів

Поліця затримала наркозбувачів. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили жителів Одеси, яке займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли більше 2 мільйонів гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

Дві жінки та два чоловіка віком від 29-ти до 49-ти років із міста Одеса займались збутом наркотичних речовин по всій Україні. Злочинці використовували соціальні мережі для пошуку клієнтів, а потім відправляли "товар" поштою по всіх регіонах. Так, вони протягом кількох місяців збували канабіс, крек та психотропні речовини — амфетамін й Alfa PVP, за що отримували з таких оборудок понад 2 мільйони 250 тисяч гривень кожного місяця.

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки поштових відділення, за місцями мешкання правопорушників та транспорту. В результаті, у наркозлочинців вилучили понад чотири кілограми різних наркотиків та психотропів у порошкоподібній, кристалоподібній, таблетованій та інших формах. Окрім цього, були вилучені ваги, пакувальний матеріал, "чорнові" записи, гроші, телефони та автомобіль.



Вилучені пакунки у злочинців. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 ККУ і карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, що в центрі Одеси місцева жителька забрала з пошти посилку нібито із продуктами. Проте серед макаронів та печива було понад 100 грамів амфетаміну.

Також ми писали, що в Одесі молодик двічі збув наркотики, отримавши за це близько 3 тисяч гривень. Його затримали у помешканні одразу після продажу, наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.