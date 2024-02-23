Вилучений пакетик з наркотиком. Фото: нацполіція

Зловмисник двічі збув наркотики, отримавши за це близько 3 тисяч гривень. Його затримали у помешканні одразу після продажу, наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Чоловік придбав речовини у невідомого через соц-мережі, а потім продавав їх особисто та шляхом "закладок". Таким чином, зловмисник продав пакетик з PVP за 1,4 тис. гривень, який до цього сховав під сходами у будинку. Другий раз він реалізував пакетик з кокаїном за аналогічну ціну прямо у своїй квартирі.

Що вилучили під час обшуків

За місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили ємності з наркотичними речовинами. Окрім цього, поліцейські виявили банківську картку, мобільний телефон та електронні ваги.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру у незаконних оборудках з наркотичними речовинами за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині вдруге викрили правопорушника за незаконні оборудки з наркотичними речовинами. Після того, як він знов потрапив до співробітників поліції, чоловіку загрожує подвійний термін ув'язнення.

Також ми писали, що поліцейські затримали чоловіка на Одещині, який намагався збувати наркотики, заховавши їх серед сміття. Затриманому повідомлено про підозру у злочині, йому може загрожувати позбавлений волі до 8 років.