Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Робив закладки у пд'їзді  — в Одесі затримали наркозбувача arrow

Робив закладки у пд'їзді  — в Одесі затримали наркозбувача

23 лютого 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Робив закладки у пд'їзді  — в Одесі затримали наркозбувача
Вилучений пакетик з наркотиком. Фото: нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зловмисник двічі збув наркотики, отримавши за це близько 3 тисяч гривень. Його затримали у помешканні одразу після продажу, наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі справи

Чоловік придбав речовини у невідомого через соц-мережі, а потім продавав їх особисто та шляхом "закладок". Таким чином, зловмисник продав пакетик з PVP за 1,4 тис. гривень, який до цього сховав під сходами у будинку. Другий раз він реалізував пакетик з кокаїном за аналогічну ціну прямо у своїй квартирі. 

Що вилучили під час обшуків

За місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили ємності з наркотичними речовинами. Окрім цього, поліцейські виявили банківську картку, мобільний телефон та електронні ваги.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру у незаконних оборудках з наркотичними речовинами за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині вдруге викрили правопорушника за незаконні оборудки з наркотичними речовинами. Після того, як він знов потрапив до співробітників поліції, чоловіку загрожує подвійний термін ув'язнення.

Також ми писали, що поліцейські затримали чоловіка на Одещині, який намагався збувати наркотики, заховавши їх серед сміття. Затриманому повідомлено про підозру у злочині, йому може загрожувати позбавлений волі до 8 років.

Одеса
наркотики
в'язниця
поліція
наркоторгівля
Новини Одеси
злочин
будинок
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі