Делал закладки в подъезде — в Одессе задержали наркосбытчика
Злоумышленник дважды сбыл наркотики, получив за это около 3 тысяч гривен. Его задержали в квартире сразу после продажи, пока мужчине грозит лишение свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали дела
Мужчина приобрел вещества у неизвестного через соцсети, а затем продавал их лично и путем "закладок". Таким образом, злоумышленник продал пакетик из PVP за 1,4 тыс. гривен, который до этого спрятал под лестницей дома. Второй раз он реализовал пакетик с кокаином за аналогичную цену прямо в своей квартире.
Что изъяли во время обысков
По месту проживания фигуранта полицейские изъяли емкости с наркотическими веществами. Кроме того, полицейские обнаружили банковскую карточку, мобильный телефон и электронные весы.
Какое наказание грозит
Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконных сделках с наркотическими веществами по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области второй раз разоблачили правонарушителя за незаконные сделки с наркотическими веществами. После того, как он снова попал к сотрудникам полиции, мужчине грозит двойной срок заключения.
Также мы писали, что полицейские задержали мужчину в Одесской области, который пытался сбывать наркотики, спрятав их среди мусора. Задержанному доложено о подозрении в преступлении, ему может грозить лишенный свободы до 8 лет.
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