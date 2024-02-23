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Делал закладки в подъезде — в Одессе задержали наркосбытчика

23 февраля 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Делал закладки в подъезде — в Одессе задержали наркосбытчика
Удален пакетик с наркотиком. Фото: нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Злоумышленник дважды сбыл наркотики, получив за это около 3 тысяч гривен. Его задержали в квартире сразу после продажи, пока мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Детали дела

Мужчина приобрел вещества у неизвестного через соцсети, а затем продавал их лично и путем "закладок". Таким образом, злоумышленник продал пакетик из PVP за 1,4 тыс. гривен, который до этого спрятал под лестницей дома. Второй раз он реализовал пакетик с кокаином за аналогичную цену прямо в своей квартире.

Что изъяли во время обысков

По месту проживания фигуранта полицейские изъяли емкости с наркотическими веществами. Кроме того, полицейские обнаружили банковскую карточку, мобильный телефон и электронные весы.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконных сделках с наркотическими веществами по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области второй раз разоблачили правонарушителя за незаконные сделки с наркотическими веществами. После того, как он снова попал к сотрудникам полиции, мужчине грозит двойной срок заключения.

Также мы писали, что полицейские задержали мужчину в Одесской области, который пытался сбывать наркотики, спрятав их среди мусора. Задержанному доложено о подозрении в преступлении, ему может грозить лишенный свободы до 8 лет.

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