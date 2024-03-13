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Продали психотропов на миллионы гривен — в Одессе разоблачили наркосбытчиков

13 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продали психотропов на миллионы гривен — в Одессе разоблачили наркосбытчиков
Полиция задержала наркосбытчиков. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские разоблачили жителей Одессы, занимавшихся сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины. Так, наркопреступники зарабатывали более 2 миллионов гривен ежемесячно, за что им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

Две женщины и два мужчины в возрасте от 29 до 49 лет из города Одесса занимались сбытом наркотических веществ по всей Украине. Преступники использовали социальные сети для поиска клиентов, а затем отправляли товар почтой по всем регионам. Так, они в течение нескольких месяцев сбывали каннабис, крек и психотропные вещества — амфетамин и Alfa PVP, за что получали с таких сделок более 2 миллионов 250 тысяч гривен каждый месяц.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели обыски почтовых отделений, местах проживания правонарушителей и транспорта. В результате, у наркопреступников изъяли более четырех килограммов различных наркотиков и психотропов в порошкообразной, кристалловидной, таблетированной и других формах. Кроме того, были изъяты весы, упаковочный материал, "черновые" записи, деньги, телефоны и автомобиль.

продавали на миллионы: в одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков и психотропов
Изъятые свертки у преступников. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, пересылке в целях сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 307 УК и наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Наркопреступления в Одесской области

Напомним, что в центре Одессы местная жительница забрала из почты посылку якобы с продуктами. Однако среди макарон и печенья было более 100 граммов амфетамина.

Также мы писали, что в Одессе молодой человек дважды сбыл наркотики, получив за это около 3 тысяч гривен. Его задержали в квартире сразу после продажи, пока мужчине грозит лишение свободы.

Одесса
наркотики
тюрьма
полиция
наркоторговля
Одесская область
Новости Одессы
преступление
Нацполиция

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