Макарони, солодощі та амфетамін — одеситку судитимуть за наркозлочини

Вилучений пакунок у одеситки. Фото: Нацполіція

В центрі Одеси місцева жителька забрала з пошти посилку нібито із продуктами. Проте серед макаронів та печива було понад 100 грам амфетаміну.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

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Деталі справи

На вул. Середньофонтанській жінка прийшла до відділення пошти, аби отримати своє замовлення. Під час перевірки вмісту коробки поліцейські виявили серед макаронних виробів та солодощів пакет із майже 150 грамами амфетаміну.



Посилка, яку отримала одеситка. Фото: Нацполіція

Виявилось, що партію наркотика жінка замовила у незнайомця через один із месенджерів. В подальшому одеситка планувала вдома розфасувати та збувати на території міста.

Яке покарання загрожує

Жінці висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 307 ККУ а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Наразі їй загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі молодик двічі збув наркотики, отримавши за це близько 3 тисяч гривень. Його затримали у помешканні одразу після продажу, наразі чоловіку загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що правоохоронці Одещини затримали порушника за оборудки з наркотиками, який вже був засуджений на п'ять років та перебував на випробувальному терміні. Після того, як він знов потрапив до співробітників поліції, чоловіку загрожує подвійний термін ув'язнення.