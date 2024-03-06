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Макароны, сладости и амфетамин — одесситку будут судить за наркопреступления

6 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Макароны, сладости и амфетамин — одесситку будут судить за наркопреступления
Изъятый пакет у одесситки. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В центре Одессы местная жительница забрала по почте посылку якобы с продуктами. Однако среди макарон и печенья было более 100 грамм амфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

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По ул. Среднефонтанская женщина пришла в отделение почты, чтобы получить свой заказ. Во время проверки содержимого коробки полицейские обнаружили среди макаронных изделий и сладостей пакет почти 150 граммами амфетамина.

амфетамин в посылке с макаронами и сладостями: полицейские отправили на скамью подсудимых одесситку за сделки с психотропным веществом
Посылка, которую получила одесситка. Фото: Нацполиция

Оказалось, что партию наркотика женщина заказала у незнакомца из-за одного из мессенджеров. В дальнейшем одесситка планировала дома расфасовать и сбывать на территории города.

Какое наказание грозит

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 УКУ, а именно в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Пока что ей грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Наркопреступления в Одесской области

Напомним, что в Одессе молодой человек дважды сбыл наркотики, получив за это около 3 тысяч гривен. Его задержали в квартире сразу после продажи, пока мужчине грозит лишение свободы.

Также мы писали, что правоохранители Одесской области задержали нарушителя за сделки с наркотиками, который уже был осужден на пять лет и находился на испытательном сроке. После того, как он снова попал к сотрудникам полиции, мужчине грозит двойной срок заключения.

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