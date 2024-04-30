Украинский Пабло Эскобар — Румыния передала Украине организатора наркосиндиката

Румыния передала преступника украинским спецслужбам. Фото: ГБР

Мужчина несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники производили и распространяли вещества на территории стран ЕС и России. А когда группировка разоблачили и объявили участников в международный розыск — бежал в Румынию, пока его оттуда не отдали украинским спецслужбам.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Детали деятельности

Сообщники незаконно производили и сбывали психотропы — PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и амфетамин. Свой товар они распространяли не только клиентам из Украины, но и посылали в ЕС и Россию. Во время обысков у украинских наркобаронов изъяли более 300 килограммов веществ на 200 миллионов гривен.

В настоящее время правоохранители разоблачили восемь участников группировки, следственные мероприятия продолжаются. Один из организаторов наркобизнеса нашелся в Румынии. В руки украинского ГБР его передали на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет" сегодня, 30 апреля.

Наркозлочинца спецслужащие Румынии передали Украине. Фото: ГБР

Что угрожает

Сотрудники ДБР сообщили ему о подозрениях еще в ноябре 2023 года:

по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями);

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК (организация незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенные организованной группой в составе преступной организации).

Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Другие сделки с наркотиками в Одесской области

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Также мы сообщали, что одессит заказал в Интернете свертки с метадоном и планировал делать "закладки" в городе. Правоохранители задержали дельца и изъяли у него 126 пакетов с запрещенным веществом.