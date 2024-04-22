Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача arrow

Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача

22 квітня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача
Поліцейські вилучили згортки наркотиків у одесита. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

31-річний одесит придбав наркотики через Інтернет і мав розкладувати по Одесі "закладки" із метадоном. Правоохоронці викрили злочинця у перший його "робочий день" та вилучили наркотик, який він мав із собою — усього два згортки. А от під час обшуку за місцем проживання  одесита у нього виявили ще 114 таких згортків із тою самою речовиною та магніти для їх кріплення. 
 

В Одесі поліцейські затримали містянина за підозрою у незаконних оборудках з наркотиками
Згортки з метадоном, які наркозлочинець мав при собі. Фото: Нацполіція
В Одесі поліцейські затримали містянина за підозрою у незаконних оборудках з наркотиками
Наркотики, які одесит планував збувати на території міста. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 ККУ, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. За скоєне одеситу загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Оборудки із наркотиками на Одещині

Раніше ми писали, що одесит замовив в Інтернеті згортки з метадоном та планував робити "закладки" у місті. Правоохоронці затримали ділка та загалом вилучили у нього 126 пакунків із забороненою речовиною.

Також ми повідомляли, що що поліцейські викрили жителів Одеси, які займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли понад 2 мільйони гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.

Одеса
наркотики
поліція
небезпечні речовини
Кримінал
Новини Одеси
злочин
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри