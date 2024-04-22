Піймався у перший робочий день — в Одесі затримали наркозбувача

Поліцейські вилучили згортки наркотиків у одесита. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

31-річний одесит придбав наркотики через Інтернет і мав розкладувати по Одесі "закладки" із метадоном. Правоохоронці викрили злочинця у перший його "робочий день" та вилучили наркотик, який він мав із собою — усього два згортки. А от під час обшуку за місцем проживання одесита у нього виявили ще 114 таких згортків із тою самою речовиною та магніти для їх кріплення.



Згортки з метадоном, які наркозлочинець мав при собі. Фото: Нацполіція

Наркотики, які одесит планував збувати на території міста. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 ККУ, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу. За скоєне одеситу загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оборудки із наркотиками на Одещині

Раніше ми писали, що одесит замовив в Інтернеті згортки з метадоном та планував робити "закладки" у місті. Правоохоронці затримали ділка та загалом вилучили у нього 126 пакунків із забороненою речовиною.

Також ми повідомляли, що що поліцейські викрили жителів Одеси, які займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України. Так, наркозлочинці заробляли понад 2 мільйони гривень щомісяця, за що наразі їм загрожує позбавлення волі.