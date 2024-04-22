Попался в первый рабочий день — в Одессе задержали наркосбытчика

Полицейские изъяли свертки наркотиков у одессита. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, оборот которого запрещен. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

31-летний одессит приобрел наркотики через Интернет и должен раскладывать по Одессе "закладки" с метадоном. Правоохранители разоблачили преступника в первый его "рабочий день" и изъяли наркотик, который у него было с собой — всего две свертки. А вот во время обыска по месту жительства одессита у него обнаружили еще 114 таких свертков с тем же веществом и магниты для их крепления.

Свертки с метадоном, которые наркопреступник имел при себе. Фото: Нацполиция

Наркотики, которые одессит планировал сбывать на территории города. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 УКУ, а именно в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства. За совершенное одесситу грозит до восьми лет лишения свободы.

Махинации с наркотиками в Одесской области

Ранее мы писали, что одессит заказал в Интернете свертки с метадоном и планировал делать "закладки" в городе. Правоохранители задержали дельца и в общей сложности изъяли у него 126 свертков с запрещенным веществом.

Также мы сообщали, что полицейские разоблачили жителей Одессы, которые занимались сбытом наркотических веществ по всем регионам Украины. Так, наркопреступники зарабатывали более 2 миллионов гривен ежемесячно, за что им грозит лишение свободы.