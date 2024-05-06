Виготовляли та збували небезпечні речовини — на Миколаївщині прикрили нарколабораторію

Правоохоронці викрили наркозлочинців на Миколаївщині. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. Наразі усі спільники перебувають під вартою, за їхні оборудки фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївскьої обласної прокуратури.

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Подробиці справи

39-річна жителька Южноукраїнська залучила до справи чотирьох знайомих — трьох чоловіків та одну жінку. Спільники виготовляли та збували психотроп PVP. Організаторка взяла на себе придбання усього обладнання та інгредієнтів, а також жінка підшукала приміщення для обладнання лабораторії. Так, виробництво злочинці організували в одному з сіл Арбузинської ОТГ, а збували на території Южноукраїнського та Вознесенського районів.

Що вилучили під час обшуків

Близько 100 грамів психотропної речовини PVP;

прекурсори та інші необхідні речовини для виготовлення наркотиків;

приладдя;

мобільні телефони.

Пристрої для виготовлення наркотиків, які вилучили у злочинців. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура

Небезпечна речовина, яку вилучили у злочинців. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура

Що загрожує

Наразі усі фігуранти перебувають під вартою. Вони звинувачуються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також за фактом незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України ). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Інші оборудки з наркотиками

Ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка, який декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. А коли угрупування викрили та оголосили учасників у міжнародний розшук — втік до Румунії, поки його звідти не віддали українським спецслужбам.

Також ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.