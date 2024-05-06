Виготовляли та збували небезпечні речовини — на Миколаївщині прикрили нарколабораторію
Правоохоронці затримали учасників злочинної групи у Миколаївській області, які облаштували цілу лабораторію з виробництва наркотиків. Наразі усі спільники перебувають під вартою, за їхні оборудки фігурантам загрожує до 12 років тюрми.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївскьої обласної прокуратури.
Подробиці справи
39-річна жителька Южноукраїнська залучила до справи чотирьох знайомих — трьох чоловіків та одну жінку. Спільники виготовляли та збували психотроп PVP. Організаторка взяла на себе придбання усього обладнання та інгредієнтів, а також жінка підшукала приміщення для обладнання лабораторії. Так, виробництво злочинці організували в одному з сіл Арбузинської ОТГ, а збували на території Южноукраїнського та Вознесенського районів.
Що вилучили під час обшуків
- Близько 100 грамів психотропної речовини PVP;
- прекурсори та інші необхідні речовини для виготовлення наркотиків;
- приладдя;
- мобільні телефони.
Що загрожує
Наразі усі фігуранти перебувають під вартою. Вони звинувачуються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також за фактом незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України ). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Інші оборудки з наркотиками
Ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка, який декілька років тому організував на території України наркобізнес — спільники виготовляли та поширювали речовини на території країн ЄС та в Росію. А коли угрупування викрили та оголосили учасників у міжнародний розшук — втік до Румунії, поки його звідти не віддали українським спецслужбам.
Також ми писали, що правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.
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