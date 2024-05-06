Изготовляли и сбывали опасные вещества — в Николаевской области прикрыли нарколабораторию

Правоохранители разоблачили наркопреступников в Николаевской области. Фото: Николаевская областная прокуратура

Правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые обустроили целую лабораторию по производству наркотиков. Все сообщники находятся под стражей, за их сделки фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности дела

39-летняя жительница Южноукраинска привлекла к делу четырех знакомых — троих мужчин и одну женщину. Сообщники производили и сбывали психотроп PVP. Организатор взяла на себя приобретение всего оборудования и ингредиентов, а также женщина подыскала помещение для обустройства лаборатории. Так, производство преступники организовали в одном из сел Арбузинской ОТГ, а сбывали на территории Южноукраинского и Вознесенского районов.

Что изъяли во время обысков

Около 100 г психотропного вещества PVP;

прекурсоры и другие необходимые вещества для производства наркотиков;

приспособления;

мобильные телефоны.

Устройства для изготовления наркотиков, изъятые у преступников. Фото: Николаевская областная прокуратура

Опасное вещество, изъятое у преступников. Фото: Николаевская областная прокуратура

Что угрожает

Все фигуранты находятся под стражей. Они обвиняются в незаконном изготовлении, хранении в целях сбыта, а также по факту незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Другие сделки с наркотиками

Мы писали, что стражи порядка задержали мужчину, который несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники изготовляли и распространяли вещества на территории стран ЕС и в Россию. А когда группировка разоблачили и объявили участников в международный розыск — бежал в Румынию, пока его оттуда не отдали украинским спецслужбам.

Также мы писали, что правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, обращение которого запрещено. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.