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Изготовляли и сбывали опасные вещества — в Николаевской области прикрыли нарколабораторию

6 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Изготовляли и сбывали опасные вещества — в Николаевской области прикрыли нарколабораторию
Правоохранители разоблачили наркопреступников в Николаевской области. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые обустроили целую лабораторию по производству наркотиков. Все сообщники находятся под стражей, за их сделки фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности дела

39-летняя жительница Южноукраинска привлекла к делу четырех знакомых — троих мужчин и одну женщину. Сообщники производили и сбывали психотроп PVP. Организатор взяла на себя приобретение всего оборудования и ингредиентов, а также женщина подыскала помещение для обустройства лаборатории. Так, производство преступники организовали в одном из сел Арбузинской ОТГ, а сбывали на территории Южноукраинского и Вознесенского районов.

Что изъяли во время обысков

  • Около 100 г психотропного вещества PVP;
  • прекурсоры и другие необходимые вещества для производства наркотиков;
  • приспособления;
  • мобильные телефоны.
У наркопреступников изъяли имущество в Николаевской области
Устройства для изготовления наркотиков, изъятые у преступников. Фото: Николаевская областная прокуратура
У наркопреступников изъяли вещества в Николаевской области
Опасное вещество, изъятое у преступников. Фото: Николаевская областная прокуратура

Что угрожает

Все фигуранты находятся под стражей. Они обвиняются в незаконном изготовлении, хранении в целях сбыта, а также по факту незаконного сбыта особо опасного психотропного вещества, совершенного организованной группой в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Другие сделки с наркотиками

Мы писали, что стражи порядка задержали мужчину, который несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники изготовляли и распространяли вещества на территории стран ЕС и в Россию. А когда группировка разоблачили и объявили участников в международный розыск — бежал в Румынию, пока его оттуда не отдали украинским спецслужбам.

Также мы писали, что правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, обращение которого запрещено. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.

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