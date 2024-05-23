Сохранял психотропы на два миллиона — в Николаеве накрыли наркоторговца

В Николаеве задержан наркопреступник. Фото: Николаевская областная прокуратура

В Николаеве местный мужчина решил заняться бизнесом по распространению наркотиков и даже обустроил для этого все необходимое в собственной квартире. Дельца разоблачили правоохранители, теперь он может сесть за решетку на 12 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

27-летний житель Николаева организовал на своей квартире настоящий состав наркотических веществ. Человек тщательно подготовился к продаже, храня наркотики в разноцветных изоляционных лентах и упаковках.

Изъятий пакет с психотропами. Фото: Николаевская областная прокуратура

В общей сложности у него обнаружили более 3 кг наркотиков, что на черном рынке оценивается в 2,5 миллиона гривен. Среди найденных во время обысков были каннабис, кокаин, амфетамин и альфа-PVP, а также разноцветные свертки, большие zip-пакеты с различными веществами, электронные весы и упаковочные материалы.

Что угрожает

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Другие сделки с наркотиками

Мы писали, что правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые устроили целую лабораторию по производству наркотиков. Все сообщники находятся под стражей, за их сделки фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники производили и распространяли вещества на территории стран ЕС и России. А когда группировка разоблачили и объявили участников в международный розыск — бежал в Румынию, пока его оттуда не отдали украинским спецслужбам.