Подросток и 19-летняя девушка в Одесской области могут сесть в тюрьму

Парню и девушке грозит до 10 лет тюрьмы. Иллюстративное фото: Freepik

Во время комендантского часа в Черноморске стражи порядка остановили 17-летнего парня, который был под действием наркотиков. Оказалось, он направлялся к знакомой, с которой планировал расфасовывать и сбывать наркотические вещества. Обоим правонарушителям грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали деятельности

В Черноморске во время комендантского часа полиция остановила 17-летнего местного жителя, у которого обнаружили в сумке наркотические вещества. В ходе следствия выяснилось, что вещества приобрела 19-летняя знакомая парня, в которую он должен был их доставить для дальнейшей фасовки и сбыта.

У парня изъяли имущество. Фото: Нацполиция

Что изъяли во время обысков

На месте происшествия обнаружили более полусотни пакетов с таблетками и разными кристаллическими веществами. Во время обыска по месту жительства молодого человека было обнаружено еще больше наркотических веществ, электронные весы, мобильный телефон и т.д.

Результат обысков. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Согласно ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, задержанным уведомлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц. За это преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сделки с наркотиками

Мы писали, что в Николаеве местный мужчина решил заняться бизнесом по распространению наркотиков и даже обустроил для этого все, что необходимо в собственной квартире. Дельца разоблачили правоохранители, теперь он может сесть за решетку на 12 лет.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который несколько лет назад организовал на территории Украины наркобизнес — сообщники производили и распространяли вещества на территории стран ЕС и России. А когда группировки разоблачили и объявили участников в международный розыск — бежал в Румынию, пока его оттуда не отдали украинским спецслужбам.