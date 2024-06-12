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Работали по всей Украине — в Николаевской области разоблачили наркобизнесмена и его сообщников

12 июня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаевской области разоблачили десятых наркосбытчиков - прокуратура
В Николаевской области разоблачили преступную группировку наркосбытчиков. Фото: Николаевская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаевской области правоохранители ликвидировали группу лиц, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет по всей территории Украины и путем "закладок" непосредственно в городах. Всего задержали десять сообщников, которые могут попасть за решетку и провести там до десяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

По информации прокуратуры, организатором наркобизнеса является 27-летний житель Николаева, который привлек к наркобизнесу еще девять человек. Все его "коллеги" были в возрасте от 31 до 44 лет.

В Николаевской области разоблачили группу наркобизнесменов
Правоохранители изъяли опасные вещества. Фото: Николаевская областная прокуратура

Организатор создал интернет-магазин в одном из мессенджеров, где размещал информацию о доступных наркотиках и психотропах. После получения заказов сообщники фасовали и отправляли товар через почтовые отделения. Кроме того, опасные вещества сбывали путем "закладок" на территории города Николаева и области.

Какое наказание

Всем задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 УК Украины — незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Сделки с наркотиками

Мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила посылку якобы с вещами, однако там был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, но ее дилера раскрыли, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.

Также мы писали, что в Черноморске стражи порядка остановили 17-летнего парня, который был под действием наркотиков. Юноша направлялся к знакомой, с которой планировал расфасовывать и сбывать наркотические вещества. Обоим правонарушителям грозит лишение свободы.

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