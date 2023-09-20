"Працювати доводиться під водою": фахівці показали як ремонтують магістраль в Одесі

Ремонтні роботи. Фото: "Інфоксводоканал"

В Одесі проводять роботи з заміни аварійної ділянки магістрального водогону на нову трубу. У зв’язку з цим три райони міста залишились без водопостачання.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:

Ремонт магістрального водогону

Замість зношеної сталевої труби, яка досягла кінця свого терміну служби, буде встановлена сучасна поліетиленова труба, з гарантованим терміном служби не менше 50 років. Також буде встановлена нова запірна арматура.

"Ось у таких умовах співробітники "Інфоксводоканалу" роблять все можливе та неможливе, щоб вода вчасно повернулася в домівки одеситів. Нагадаємо, наразі фахівці підприємства проводять роботи з заміни аварійної ділянки магістрального водогону на нову трубу. Завершити їх планують до 6 години ранку 21-го вересня. Роботи технічно складні, працювати доводиться навіть під водою", — йдеться в повідомленні.

Відключення води в Одесі

У зв’язку із ремонтними роботами водопостачання відключили в трьох районах міста. Йдеться про Київський, Хаджибейський та Приморський. Крім того, води немає в с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово".

Нагадаємо, в Одесі 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. Робота бювету по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00. Де можна набрати воду — читайте в матеріалі.