Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Працювати доводиться під водою": фахівці показали як ремонтують магістраль в Одесі arrow

"Працювати доводиться під водою": фахівці показали як ремонтують магістраль в Одесі

20 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Працювати доводиться під водою": фахівці показали як ремонтують магістраль в Одесі
Ремонтні роботи. Фото: "Інфоксводоканал"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять роботи з заміни аварійної ділянки магістрального водогону на нову трубу. У зв’язку з цим три райони міста залишились без водопостачання. 

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:

Ремонт магістрального водогону 

Замість зношеної сталевої труби, яка досягла кінця свого терміну служби, буде встановлена сучасна поліетиленова труба, з гарантованим терміном служби не менше 50 років. Також буде встановлена нова запірна арматура.

"Ось у таких умовах співробітники "Інфоксводоканалу" роблять все можливе та неможливе, щоб вода  вчасно повернулася в домівки одеситів. Нагадаємо, наразі фахівці підприємства проводять роботи з заміни аварійної ділянки магістрального водогону на нову трубу. Завершити їх планують до 6 години ранку 21-го вересня. Роботи технічно складні, працювати доводиться навіть під водою", — йдеться в повідомленні. 

Відключення води в Одесі

У зв’язку із ремонтними роботами водопостачання відключили в трьох районах міста. Йдеться про Київський, Хаджибейський та Приморський. Крім того, води немає в с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1-5", ж/м "Чорноморка" ЖКП "Таїрово". 

Нагадаємо, в Одесі 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. Робота бювету по вул. Кримська буде відбуватись за звичайним графіком до 20:00. Де можна набрати воду — читайте в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз