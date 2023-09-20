"Работать приходится под водой": специалисты показали как ремонтируют магистраль в Одессе

Ремонтные работы. Фото: "Инфоксводоканал"

В Одессе проводятся работы по замене аварийного участка магистрального водопровода на новую трубу. В связи с этим три района города остались без водоснабжения.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

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Вместо изношенной стальной трубы, достигшей конца своего срока службы, будет установлена современная полиэтиленовая труба, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Также будет установлена новая запорная арматура.

"Вот в таких условиях сотрудники "Инфоксводоканала" делают все возможное и невозможное, чтобы вода вовремя вернулась в дома одесситов. Напомним, специалисты предприятия проводят работы по замене аварийного участка магистрального водопровода на новую трубу. Завершить их планируют до 6 часов утра 21-го сентября. Работы технически сложные, работать приходится даже под водой", — говорится в сообщении.

Отключение воды в Одессе

В связи с ремонтными работами водоснабжение было отключено в трех районах города. Речь идет о Киевском, Хаджибейском и Приморском. Кроме того, воды нет в с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово".

Напомним, в Одессе 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше. Работа бювет по ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00. Где можно набрать воду — читайте в материале.