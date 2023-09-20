Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Работать приходится под водой": специалисты показали как ремонтируют магистраль в Одессе arrow

"Работать приходится под водой": специалисты показали как ремонтируют магистраль в Одессе

20 сентября 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Работать приходится под водой": специалисты показали как ремонтируют магистраль в Одессе
Ремонтные работы. Фото: "Инфоксводоканал"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе проводятся работы по замене аварийного участка магистрального водопровода на новую трубу. В связи с этим три района города остались без водоснабжения.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Ремонт магистрального водопровода

Вместо изношенной стальной трубы, достигшей конца своего срока службы, будет установлена современная полиэтиленовая труба, с гарантированным сроком службы не менее 50 лет. Также будет установлена новая запорная арматура.

"Вот в таких условиях сотрудники "Инфоксводоканала" делают все возможное и невозможное, чтобы вода вовремя вернулась в дома одесситов. Напомним, специалисты предприятия проводят работы по замене аварийного участка магистрального водопровода на новую трубу. Завершить их планируют до 6 часов утра 21-го сентября. Работы технически сложные, работать приходится даже под водой", — говорится в сообщении.

Отключение воды в Одессе

В связи с ремонтными работами водоснабжение было отключено в трех районах города. Речь идет о Киевском, Хаджибейском и Приморском. Кроме того, воды нет в с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка" ЖКУ "Таирово".

Напомним, в Одессе 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше. Работа бювет по ул. Крымская будет проходить по обычному графику до 20:00. Где можно набрать воду — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз