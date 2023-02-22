БЕБ викрило компанії одеського депутата-забудовника: які обвинувачення

Розпочато досудове розслідування

Детективи Бюро економічної безпеки викрили одного з депутатів Одеської міської ради у веденні бізнесу в тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора російської федерації. Також його компанія ухилялась від сплати податку на суму понад 7,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Обшуки у депутата

За результатами обшуків у офісах компанії детективи БЕБ виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, з них 15 печаток підприємств нерезидентів (дві з яких суб’єкти Республіки Білорусь). Також було знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством рф.

Яке покарання чекає на депутата

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками ч.3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів). Такі дії караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки передали до АРМА майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Вона належить наближеному до президента росії олігарху.