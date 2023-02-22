БЭБ разоблачило компании одесского депутата-застройщика: какие обвинения

Работал в Крыму и не платил налоги: БЭБ разоблачило компанию одесского депутата-застройщика
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили одного из депутатов Одесского городского совета по ведению бизнеса во временно оккупированном Крыму по законодательству страны-агрессора российской федерации. Также его компания уклонялась от уплаты налога на сумму более 7,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
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Обыски у депутата
По результатам обысков в офисах компании детективы БЭБ обнаружили и изъяли 125 печатей подконтрольных компаний, из них 15 печатей предприятий нерезидентов (две из которых — субъекты Республики Беларусь). Также были найдены документы, подтверждающие, что компания депутата осуществляла хозяйственную деятельность во временно оккупированном Крыму по законодательству рф.
Какое наказание ждет депутата
В настоящее время начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств). Такие действия наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, детективы Бюро экономической безопасности передали в АРМА около 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Она принадлежит приближенному к президенту россии олигарху.