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Правоохоронці викрили "смотрящего" за містом на Одещині

31 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правоохоронці викрили "смотрящего" за містом на Одещині
Затримання підозрюваних. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області правоохоронці викрили злочинну мережу, що опікувалась "вором в законі" на прізвисько "Міндія". Основними фігурантами злочинної схеми були два чоловіки, один з яких був "смотрящим" у місті Ізмаїл.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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"Смотрящий" в Ізмаїлі

За даними слідства, 35-річний житель Ізмаїла, який в минулому мав судимість за крадіжки та розбої, отримав доручення від "вора в законі" під прізвиськом "Міндія". Він мав координувати злочинну діяльність у місті та забезпечувати наповнення "злодійського общака". Зловмисник вибивав відкати та відкупні від  громадян. Також з'ясувалося, що він організував підпільне казино під виглядом спортивного покеру, де грали в азартні ігри без ліцензії.

Підпільне казино в Ізмаїлі. Фото: ГУНП в Одеській області
Підпільне казино в Ізмаїлі. Фото: ГУНП в Одеській області

Незаконний дохід, отриманий зловмисником, розподілявся серед співучасників злочинної діяльності, а частина призначалась на підтримання "воровського общака" та матеріальне забезпечення "вора в законі".

Зараз правоохоронці повідомили про підозру "смотрящому" за встановлення злочинного впливу та організацію азартних ігор без ліцензії. Такі дії караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Вживаються заходи для затримання підозрюваних та обрання запобіжних заходів.

Також ми писали, що поліцейські Одеської області розкрили справу, пов'язану зі злочинною групою, яка звернулася до впливового кримінального авторитета з метою захопити родинний бізнес одеських підприємців. За допомогою фізичних погроз, відбирання майна та насильства правопорушники змусили сім'ю підприємців передати контроль над підприємством "злодію в законі".

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