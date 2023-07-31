Правоохранители разоблачили "смотрящего" за городом в Одесской области

Задержание подозреваемых. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную сеть, за которой следил "вор в законе" по прозвищу "Миндия". Основными фигурантами преступной схемы были два человека, один из которых был "смотрящим" в городе Измаил.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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"Смотрящий" в Измаиле

По данным следствия, 35-летний житель Измаила, в прошлом судимый за кражи и разбои, получил поручение от "вора в законе" под прозвищем "Миндия". Он должен координировать преступную деятельность в городе и обеспечивать наполнение "воровского общака". Злоумышленник выбивал откаты и откупные от граждан. Выяснилось, что он организовал подпольное казино под видом спортивного покера, где играли в азартные игры без лицензии.

Подпольное казино в Измаиле. Фото: ГУНП в Одесской области

Незаконный доход, полученный злоумышленником, распределялся среди соучастников преступной деятельности, а часть назначалась на поддержание "воровского общака" и материальное обеспечение "вора в законе".

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении "смотрящему" за установление преступного влияния и организацию азартных игр без лицензии. Такие действия наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. Принимаются меры по задержанию подозреваемых и избранию мер предосторожности.

Также мы писали, что полицейские Одесской области раскрыли дело, связанное с преступной группой, обратившейся к влиятельному криминальному авторитету с целью захвата семейного бизнеса одесских предпринимателей. С помощью физических угроз, изъятия имущества и насилия правонарушители заставили семью предпринимателей передать контроль над предприятием "вора в законе".