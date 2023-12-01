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"Придатний" попри хворобу — одеський юрист про оскарження рішення ВЛК

1 грудня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
"Придатний" попри хворобу — одеський юрист про оскарження рішення ВЛК
Чоловік проходить лікарську комісію. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі досить часто під час мобілізації військово-лікарські комісії визнають людину придатною до служби, попри проблеми зі здоров'ям. Проте військовозобовʼязаний може оскаржити рішення ВЛК та запросити перерозгляд.

Про те, як правильно це зробити ексклюзивно Новинам.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

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За його словами, у разі помилкового рішення ВЛК протягом десяти днів потрібно звернутися до військово-облікової комісії вищого рівня, тобто до Києва.

"Вони вже повинні розглянути і направити або вивчити ці документи, щоб винести свій вердикт: або він непридатний, або обмежено придатний, або придатний до військової служби", — сказав юрист. 

Крім того, у випадку відмови чоловік має право звернутися до суду. Однак суд не може вас визнати, наприклад, непридатним або обмежено придатним. Швидше за все військовозобов’язаного повернуть на повторне обстеження.

Спрощення процедури проходження ВЛК

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями внесли зміни до законодавства. Вони спростили процеси, пов’язані з проходженням ВЛК для поранених військових ЗСУ. Міністерства створили електронний документообіг і пораненим військовим не потрібно буде возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують посилити примусову мобілізацію, однак дії деяких представників ТЦК наразі відбуваються з порушенням, а в окремих випадках навіть з порушенням законодавства. Однак абсолютно кожен може захистити себе від нападок, маючи при собі лише телефон. Деталі — читайте у матеріалі

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