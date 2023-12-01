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"Пригоден" несмотря на болезнь — одесский юрист об обжаловании решения ВЛК

1 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Пригоден" несмотря на болезнь — одесский юрист об обжаловании решения ВЛК
Мужчина проходит врачебную комиссию. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пока довольно часто во время мобилизации военно-врачебные комиссии признают человека пригодным к службе, несмотря на проблемы со здоровьем. Однако военнообязанный может обжаловать решение ВЛК и запросить перерассмотрение.

О том, как правильно это сделать эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По его словам, в случае ошибочного решения ВВК в течение десяти дней следует обратиться в военно-учетную комиссию высшего уровня, то есть в Киев.

"Они уже должны рассмотреть и направить или изучить эти документы, чтобы вынести свой вердикт: либо он непригоден, либо ограничен, или пригоден к военной службе", — сказал юрист.

Кроме того, в случае отказа мужчина имеет право обратиться в суд. Однако суд не может признать вас, например, непригодным или ограниченно пригодным. Скорее всего, военнообязанного вернут на повторное обследование.

Упрощение процедуры прохождения ВВК

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями внесли изменения в законодательство. Они упростили процессы, связанные с прохождением ВЛК для раненых военных ВСУ. Министерства создали электронный документооборот и раненым военным не нужно будет возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируют усилить принудительную мобилизацию, однако действия некоторых представителей ТЦК происходят с нарушением, а в отдельных случаях даже с нарушением законодательства. Однако абсолютно каждый может оградить себя от нападок, имея при себе только телефон. Подробности — читайте в материале.

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