Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 17 червня — синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі

Людина з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 17 червня, в Одесі буде мінлива хмарність а регіоном у другій половині дня пройдуть дощі. Однак температура повітря прогнозується досить високою та може дійти до позначки у 30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, але вдень потеплішає до +21...+23 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність а у другій половиня доби обіцяють дощі, місцями — і з грозою. Вітер завтра буде північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.