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Головна Одеса Приготуйте парасольки — яка погода буде в Одесі завтра

Приготуйте парасольки — яка погода буде в Одесі завтра

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Дата публікації: 16 червня 2025 16:57
Прогноз погоди в Одесі і області на завтра, 17 червня — синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі
Людина з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у вівторок, 17 червня, в Одесі буде мінлива хмарність а регіоном у другій половині дня пройдуть дощі. Однак температура повітря прогнозується досить високою та може дійти до позначки у 30 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, але вдень потеплішає до +21...+23 °C. 

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність а у другій половиня доби обіцяють дощі, місцями — і з грозою. Вітер завтра буде північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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