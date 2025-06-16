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Главная Одесса Приготовьте зонтики — какая погода будет в Одессе завтра

Приготовьте зонтики — какая погода будет в Одессе завтра

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:57
Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 17 июня - синоптики Гидрометцентра обещают дожди
Человек с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Завтра, во вторник, 17 июня, в Одессе будет переменная облачность а по региону во второй половине дня пройдут дожди. Однако температура воздуха прогнозируется достаточно высокой и может дойти до отметки в 30°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +16...+18 °C, но днем потеплеет до +21...+23 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а во второй половине суток обещают дожди, местами — и с грозой. Ветер завтра будет северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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