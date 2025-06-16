Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 17 июня - синоптики Гидрометцентра обещают дожди

Приготовьте зонтики — какая погода будет в Одессе завтра
Завтра, во вторник, 17 июня, в Одессе будет переменная облачность а по региону во второй половине дня пройдут дожди. Однако температура воздуха прогнозируется достаточно высокой и может дойти до отметки в 30°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +16...+18 °C, но днем потеплеет до +21...+23 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а во второй половине суток обещают дожди, местами — и с грозой. Ветер завтра будет северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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