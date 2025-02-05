В Одеській області посадовці компанії не сплатили 5,6 мільйонів податків

Ремонт доріг. Фото: Ілюстроване/zaodessu

Дорожня компанія в Одеській області ухилилась від сплати 5,6 мільйонів гривень податків державі. Проте Бюро економічної безпеки викрило підприємців та примусило відшкодувати збитки державі.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Читайте також:

Подробиці справи

Посадовці компанії, що займається будівництвом доріг та автострад, понад рік умисно не відображали доходи від виконаних робіт з капітального та поточного ремонту. Таким чином, за підрахунками аналітиків БЕБ, нанесли державі 5,6 мільйонів гривень збитків. Але фігуранти вже відшкодували ненесену фінансову шкоду ще на етапі досудового розслідування.

Яке покарання загрожує

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) та скеровали справу до суду. За це фігурантам загрожує від 85 тисяч до 170 тисяч штрафу з позбавленням права обіймати деякі посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаю, нещодавно ми писали про одесита в якого вилучили цигарок на мільйон гривень. А також про масштабну корупційну схему в портах Одещини.

