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Скрыли почти 6 млн — на Одесчине дорожная компания под следствием

5 февраля 2025 17:18
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области должностные лица компании не уплатили 5,6 миллионов налогов
Ремонт дорог. Фото: Иллюстрированное/zaodessu
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Дорожная компания в Одесской области уклонилась от уплаты 5,6 миллиона гривен налогов государству. Однако Бюро экономической безопасности разоблачило предпринимателей и заставило возместить убытки государству.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

Должностные лица компании, занимающейся строительством дорог и автострад, более года умышленно не отражали доходы от выполненных работ по капитальному и текущему ремонту. Таким образом, по подсчетам аналитиков БЭБ, нанесли государству 5,6 миллиона гривен убытков. Но фигуранты уже возместили нанесенный финансовый ущерб еще на этапе досудебного расследования.

Какое наказание грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) и направили дело в суд. За это фигурантам грозит от 85 тысяч до 170 тысяч штрафа с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомню, недавно мы писали об одессите у которого изъяли сигарет на миллион гривен. А также о масштабной коррупционной схеме в портах Одесской области.

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