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Не для всіх: чи звітують одеські депутати про свою роботу

29 серпня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Депутати одеської міськради не звітують перед виборцями
Депутати на сесії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Депутати Одеської міської ради не звітують перед своїми виборцями. Абсолютна більшість обранців відкривають на офіційному сайті мерії повних даних своєї біографії.

Про це Новини.LIVE дізналися  з результатів моніторингу громадської кампанії "Атестація депутатів місцевих рад".

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Лише за результатами другого року депутатства тільки 33% з одеської міськради відкрили дані щодо своєї діяльності. 

Також 95% депутатів Одеської міської ради не оприлюднили своїх біографічних даних на сайті муніципалітету. Йдеться про: інформацію про освіту, досвід роботи, поточне місце роботи, партійну приналежність, а також фотокартку. Тільки 2% обранців вказали повні дані, а 3% дотрималися чотирьох з п'яти позицій.

Результати моніторингу. Фото: attestation.in.ua

Результати в інших містах

  • Львів — 91%,
  • Івано-Франківськ — 86%,
  • Вінниця — 79%,
  • Рівне — 77%,
  • Кропивницький — 76%,
  • Луцьк — 67%.

Зазначимо, що абсолютно відкритих міст зі 100% не знайшлося ніде. 

Нагадаємо, колишній "Слуга народу" хоче повернутися до одеської обласної ради. Він через суд подав позов на відновлення мандата та депутатських повноважень.

Також ми писали, що народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський запропонував законопроєкт, в якому йдеться про мобілізацію нардепів та чиновників. Зазначимо, що нардепа підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. 

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