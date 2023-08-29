Депутаты одесского горсовета не отчитываются перед избирателями

Депутаты на сессии. Фото: Одесский городской совет

Депутаты Одесского городского совета не отчитываются перед своими избирателями. Подавляющее большинство избранников открывают на официальном сайте мэрии полных данных своей биографии.

Об этом Новини.LIVE узнали из результатов мониторинга общественной кампании "Аттестация депутатов местных советов".

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Только по результатам второго года депутатства только 33% из одесского горсовета открыли данные о своей деятельности.

Также 95% депутатов Одесского городского совета не обнародовали свои биографические данные на сайте муниципалитета. Речь идет о: информации об образовании, опыте работы, текущем месте работы, партийной принадлежности, а также фотографии. Только 2% избранников указали полные данные, а 3% придерживались четырех из пяти позиций.

Результаты мониторинга. Фото: attestation.in.ua

Результаты в других городах

Львов — 91%,

Ивано-Франковск — 86%,

Винница — 79%,

Ровно — 77%,

Кропивницкий — 76%,

Луцк — 67%.

Отметим, что совершенно открытых городов из 100% не нашлось нигде.

Напомним, бывший "Слуга народа" хочет вернуться в одесский областной совет. Он через суд подал иск о возобновлении мандата и депутатских полномочий.

Также мы писали, что народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил законопроект, в котором говорится о мобилизации нардепов и чиновников. Отметим, что нардепа подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу.