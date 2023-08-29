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"Слуга народу" повертається: колишній одеський депутат хоче відновити мандат

29 серпня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Колишній одеський депутат хоче відновити мандат
Ексдепутат одеської облради Олег Каптур. Фото: Одеська облрада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Колишній "Слуга народу" хоче повернутися до одеської обласної ради. Він через суд подав позов на відновлення мандата та депутатських повноважень.

Про це Новини.LIVE дізналися з постанови Одеського окружного адміністративного суду. 

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Деталі справи

Ексдепутат Олег Каптур вимагає визнати протиправною та скасувати постанову Одеської обласної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень. Однак проти цього виступили обласні представники партії "Слуга народу", яку очолює Григорій Діденко та Одеський обласний тервиборчком.

Зазначимо, що з вищезгаданим Діденком у Каптура конфлікт, який міг стати причиною звільнення. А його місця зайняв наступний "слуга" Олександр Ворохаєв.

Що відомо про Олега Каптура

Олег Каптур займався бізнесом, певний час працював у структурі МВС, у 2015 році невдало балотувався до облради від Народної партії, а у 2020 році був обраний депутатом облради від "Слуги народу". На позачерговій сесії 4 серпня цього року його позбавили депутатського мандата — відповідно до рішення обласного виборчкому, за ініціативи власної партії.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що голову Одеської районної військової адміністрації звільнили з посади. На посаду призначили колишнього поліцейського Олександра Гринчака.

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