Бывший одесский депутат хочет восстановить мандат

Эксдепутат одесского облсовета Олег Каптур. Фото: Одесский облсовет

Бывший "Слуга народа" хочет вернуться в одесский областной совет. Он через суд подал иск о возобновлении мандата и депутатских полномочий.

Об этом Новини.LIVE узнали из постановления Одесского окружного административного суда.

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Детали дела

Экс-депутат Олег Каптур требует признать противоправным и отменить постановление Одесской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении его полномочий. Однако против этого выступили областные представители партии "Слуга народа", которую возглавляет Григорий Диденко и Одесский областной теризбирком.

Отметим, что с вышеупомянутым Диденко у Каптура конфликт мог стать причиной увольнения. А его места занял следующий "слуга" Александр Ворохаев.

Что известно об Олеге Каптуре

Олег Каптур занимался бизнесом, работал в структуре МВД, в 2015 году неудачно баллотировался в облсовет от Народной партии, а в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Слуги народа". На внеочередной сессии 4 августа этого года его лишили депутатского мандата — согласно решению областного избиркома по инициативе собственной партии.

Напомним, 19 августа стало известно, что главу Одесской районной военной администрации уволили с должности. На должность назначили бывшего полицейского Александра Гринчака.