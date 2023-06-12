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Прикордонники Одещини виявили на узбережжі 6 мін

12 червня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Прикордонники Одещини виявили на узбережжі 6 мін
Мінна небезпека на узбережжі. Фото: Одеський прикордонний загін
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції до узбережжя Одещини течією прибиває сміття, серед якого можуть бути небезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати. Наразі мінна небезпека на узбережжі всієї області суттєво зросла.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

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Мінна небезпека

За 7 днів прикордонники разом з іншими Силами Оборони виявили 6 мін різної модифікації, які бурхливим потоком повені викинуло на узбережжя Одещини. Більшість вибухонебезпечних предметів шляхом контрольованого підриву було знищено.

Окрім того, прикордонники фіксують, що вибухонебезпечні предмети детонують самі у воді, зіштовхуючись з іншими предметами. Загроза мінної небезпеки залишається високою, особливо після штормової негоди.

"Закликаємо громадян не нехтувати власною безпекою. В жодному разі не прибирати самостійно сміття з узбережжя, а лише після перевірки берегової смуги вибухотехніками. Бережіть себе та оточуючих", — йдеться у повідомленні.

Міни дрейфують у морі

В результаті підриву Каховської ГЕС позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштовували на Дніпрі та у Каховському водосховищі, що може призвести до викиду їх разом зі сміттям. Вони не такі помітні, як морські міни, тож становлять значну небезпеку. Наразі велика кількість мін дрейфує у воді за течією.

Нагадаємо, в с. Благодатне Первомайської територіальної громади Миколаївського району на боєприпасі підірвався тракторист. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

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