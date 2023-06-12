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Пограничники Одесской области обнаружили на побережье 6 мин

12 июня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Пограничники Одесской области обнаружили на побережье 6 мин
Минная опасность на берегу. Фото: Одесский пограничный отряд
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции к побережью Одесчины течением прибивает мусор, среди которого могут быть опасные предметы. Их не сразу можно идентифицировать. По состоянию на сегодня минная опасность на побережье всей области существенно возросла.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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Минная опасность

За 7 дней пограничники вместе с другими Силами Обороны обнаружили 6 мин разной модификации, бурным потоком наводнения их выбросило на побережье Одесчины. Большинство взрывоопасных предметов путем контролируемого подрыва были уничтожены.

Кроме того, пограничники фиксируют, что взрывоопасные предметы детонируют сами в воде, сталкиваясь с другими предметами. Угроза минной опасности остается высокой, особенно после штормовой непогоды.

"Призываем граждан не пренебрегать собственной безопасностью. Ни в коем случае не убирать самостоятельно мусор с побережья, а только после проверки береговой полосы взрывотехниками. Берегите себя и окружающих", говорится в сообщении.

Мины дрейфуют в море

В результате подрыва Каховской ГЭС срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на Днепре и в Каховском водохранилище, что может привести к выбросу их вместе с мусором. Они не так заметны, как морские мины, поэтому представляют значительную опасность. Пока большое количество мин дрейфует в воде по течению.

Напомним, в с. Благодатное Первомайской территориальной громады Николаевского района на боеприпасе взорвался тракторист. Мужчину госпитализировали в больницу.

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