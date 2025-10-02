Прикордонники та ВМС збили чотири «Shahed» на півдні України

Прикордонники показали, як збивали дрони в небі над Одесою
У ніч проти 2 жовтня Одеса пережила чергову ворожу атаку. Мобільна група прикордонників показала, як збивали дрони. Незважаючи на темряву та складні погодні умови — цілі вдалося уразити.
Відео збиття показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.
Збиття дронів
В Одеській області прикордонники вкотре підтвердили свою майстерність. Мобільна вогнева група оперативно виявила два російські дрони-камікадзе "Shahed-136/131" та знищила їх прицільним вогнем. Уламки ворожих апаратів упали в море, не завдавши шкоди людям та інфраструктурі. Тієї ж ночі під час атаки російських окупантів два дрони-камікадзе Shahed збили сили та засоби Військово-морських мил України. Моряки наголосили, що разом з іншими складовими оборони продовжують нищити ворога на суші, в морі й у небі.
Скільки уражено
За даними ПК "Південь", загалом у ніч на 2 жовтня над півднем країни знищено та подавлено 12 ворожих ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та інших. Напередодні, 1 жовтня, сили ППО збили ще один дрон "Молнія".
Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одесу ударними БпЛА, пошкоджено інфраструктуру. Також ми повідомляли, що на Київщині через російський обстріл постраждав чоловік.
