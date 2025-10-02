Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Прикордонники показали, як збивали дрони в небі над Одесою

Прикордонники показали, як збивали дрони в небі над Одесою

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:50
Прикордонники та ВМС збили чотири «Shahed» на півдні України
Мобільна вогнева група під час атаки. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

У ніч проти 2 жовтня Одеса пережила чергову ворожу атаку. Мобільна група прикордонників показала, як збивали дрони. Незважаючи на темряву та складні погодні умови — цілі вдалося уразити.

Відео збиття показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Збиття дронів

В Одеській області прикордонники вкотре підтвердили свою майстерність. Мобільна вогнева група оперативно виявила два російські дрони-камікадзе "Shahed-136/131" та знищила їх прицільним вогнем. Уламки ворожих апаратів упали в море, не завдавши шкоди людям та інфраструктурі. Тієї ж ночі під час атаки російських окупантів два дрони-камікадзе Shahed збили сили та засоби Військово-морських мил України. Моряки наголосили, що разом з іншими складовими оборони продовжують нищити ворога на суші, в морі й у небі.

Скільки уражено

За даними ПК "Південь", загалом у ніч на 2 жовтня над півднем країни знищено та подавлено 12 ворожих ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та інших. Напередодні, 1 жовтня, сили ППО збили ще один дрон "Молнія".

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одесу ударними БпЛА, пошкоджено інфраструктуру. Також ми повідомляли, що на Київщині через російський обстріл постраждав чоловік.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації